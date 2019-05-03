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Битва за Венесуэлу: как это было - фото

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© Sputnik / Stringer
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

Смотрите в фотоленте Sputnik, как оппозиция попыталась совершить в стране переворот.

Во вторник оппозиция попыталась совершить в стране переворот. Ее лидер Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом, и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота".

© Sputnik / Эва Мари Ускатеги
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Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Николаса Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота. Мадуро распорядился начать расследование событий вторника.

Беспорядки в Венесуэле: президент Мадуро заявил о крахе госпереворота - видео>>>

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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Теги:
Переворот, Венесуэла
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