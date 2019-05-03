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Вручение сертификатов участникам Школы инновационной журналистики Sputnik

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  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
  • Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
© Sputnik / Miroslav Rotari
Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik

Среди слушателей второго сезона Школы как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ, работники пресс-служб государственных, общественных и образовательных учреждений.

В пресс-центре Sputnik Молдова прошла официальная церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik. В церемонии приняли участие руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк, руководитель Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов, а также член экспертного совета проекта, доцент кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев.

Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики
Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

В первом сезоне (2016 — 2017 г.) в работе Школы в общей сложности приняли участие более 50 человек (14 слушателей в Кишинёве и 38 — в Тирасполе). Во втором сезоне (2017 — 2018 г.) количество слушателей Школы утроилось, превысив 150 человек. Среди них были как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ, работники пресс-служб государственных, общественных и образовательных учреждений.

Проект осуществляется в партнёрстве с Представительством Россотрудничества в Республике Молдова.

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Теги:
Борис Парфентьев, Михаил Давыдов, Владимир Новосадюк, Sputnik Молдова, Школа инновационной журналистики Sputnik
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