Страшные годы войны: что испытали люди во время Второй мировой - фото

Невероятные беды и лишения перенесли миллионы людей, которым выпало жить в годы Второй мировой войны. Артиллерийские удары и воздушные налёты, руины городов, горе и скорбь по погибшим, гнев и ненависть по отношению к нацистским палачам и захватчикам. Об этом повествуют снимки военных лет.

Документальные снимки в фотоленте Sputnik напоминают нам о том, как важно беречь мир.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Киселев: георгиевская ленточка – это признание победы над фашизмом

На раритетных снимках мы видим разрушенные улицы Ленинграда и Парижа, Лондона и Киева, оккупированную Прагу и бои в Румынии.

В канун празднования Дня Победы отдадим должное журналистам и фотографам, которые, рискуя жизнью, вели фотохронику тех страшных лет, чтобы эти трагические моменты сохранились в памяти людей. И поклонимся подвигу воинов многих народов, которые остановили фашистских агрессоров, освободив человечество от коричневой чумы.

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