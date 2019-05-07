Страшные годы войны: что испытали люди во время Второй мировой - фото

Документальные снимки в фотоленте Sputnik напоминают нам о том, как важно беречь мир.
На раритетных снимках мы видим разрушенные улицы Ленинграда и Парижа, Лондона и Киева, оккупированную Прагу и бои в Румынии.
В канун празднования Дня Победы отдадим должное журналистам и фотографам, которые, рискуя жизнью, вели фотохронику тех страшных лет, чтобы эти трагические моменты сохранились в памяти людей. И поклонимся подвигу воинов многих народов, которые остановили фашистских агрессоров, освободив человечество от коричневой чумы.
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