Полководцы Победы "при параде" - архивные фото

В успешных сражениях, которые позволили переломить ход войны в пользу Красной армии и привели к Победе, немалая роль принадлежит талантливым военачальникам – командующим фронтами и армиями. В суровой школе войны проявили себя десятки выдающихся полководцев, имена которых неразрывно связаны с ключевыми военными кампаниями. Их блестящие операции изучают сегодня во всех военных академиях мира.

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