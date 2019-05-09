День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото

"Этот День Победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах": ровно 74 года назад закончилась Великая Отечественная война.

Жертвами Великой Отечественной войны стали миллионы человек. Однако точные потери неизвестны и сейчас: приводятся различные данные, которые постоянно уточняются и проверяются. До сих пор остается огромное количество пропавших без вести, "неизвестных солдат".

Великая Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, и окончилась победой СССР. В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Как мир встречал Великую Победу смотрите в фотоленте Sputnik, в которую попали самые яркие кадры хроники.

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