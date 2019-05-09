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День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (40)
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  • Регулировщица на улице Берлина
  • Салют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
  • Бойцы танковой роты гвардии старшего лейтенанта Сотникова на трофейных немецких Пантерах в районе города Праги
  • Москвичи на Красной площади утром в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
  • Бойцы 3-го Украинского фронта поздравляют друг друга с окончанием войны
  • Утром 9 мая 1945 года на Красной площади
  • Жители Праги приветствуют советских воинов
  • Российский артист, мастер художественного слова Эммануил Каминка во время выступления на улице Москвы 9 мая 1945 года
  • Советские бойцы в здании Рейхстага
  • Празднование дня Победы в Софии
  • Празднование Дня Победы в центре Москвы у Большого театра.
© Sputnik / Evgeniy Tihonov
Регулировщица на улице Берлина.

"Этот День Победы порохом пропах. Это праздник со слезами на глазах": ровно 74 года назад закончилась Великая Отечественная война.

Жертвами Великой Отечественной войны стали миллионы человек. Однако точные потери неизвестны и сейчас: приводятся различные данные, которые постоянно уточняются и проверяются. До сих пор остается огромное количество пропавших без вести, "неизвестных солдат".

Великая Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, и окончилась победой СССР. В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Как мир встречал Великую Победу смотрите в фотоленте Sputnik, в которую попали самые яркие кадры хроники.  

Sputnik Молдова представляет в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео мультимедийный проект о Великой Отечественной войне, о Победе, о Героях.

Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (40)

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