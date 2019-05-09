Военный парад в Москве в честь 74-й годовщине Победы в ВОВ

Sputnik Молдова вел прямую трансляцию торжественного марша пеших расчетов и военной техники на Красной площади.

Президент России Владимир Путин высоко оценил организацию парада в Москве.

"Парад замечательный, слава богу, без всяких сбоев, как и положено нашей армии", сказал глава государства.

Вместе с тем, как передают российские СМИ, он выразил сожаление, что погода не позволила пролететь авиации.

"Там нужно, по-моему, 400 метров видимости, а было всего 150, поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости, и безопасность и летчиков, и тех людей, которые находятся на Земле, прежде всего. А парад в целом, по-моему, прекрасен", - сказал Путин.

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