Десятки тысяч жителей Кишинева праздновали День Победы — фоторепортаж

Молдавская столица масштабно отмечает День Победы. Центральным событием дня стал - Марш Победы - "Бессмертный полк", организованный под эгидой президента Молдовы.
Колонна из нескольких десятков тысяч человек прошла по центральным улицам Кишинева. У мемориала Воинской славы участников "Бессмертного полка" встречали криками "Победа! Спасибо!".
Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
На сегодняшний день в Молдове живут 412 ветеранов Великой Отечественной войны.
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