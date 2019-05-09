Десятки тысяч жителей Кишинева праздновали День Победы — фоторепортаж

Памятные акции, посвященные Великой Победе и 75-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, прошли девятого мая по всей стране.

Молдавская столица масштабно отмечает День Победы. Центральным событием дня стал - Марш Победы - "Бессмертный полк", организованный под эгидой президента Молдовы.

Колонна из нескольких десятков тысяч человек прошла по центральным улицам Кишинева. У мемориала Воинской славы участников "Бессмертного полка" встречали криками "Победа! Спасибо!".

​Около 400 тысяч уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

На сегодняшний день в Молдове живут 412 ветеранов Великой Отечественной войны.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK