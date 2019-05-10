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Грандиозный концерт 9 мая: песни Победы, тысячи зрителей и праздничный салют

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (63)
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  • Десятки тысяч зрителей заполнили центральную площадь Кишинева
  • Одной из первых на сцену вышла Нелли Чобану
  • Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
  • Многие зрители записывали фрагменты концерта
  • Оля Тира выступила на концерта в Кишиневе 9 мая
  • Вышел в этот вечер на сцену и представитель Молдовы на Новой волне-2019 Виктор Балан
  • Зрители самых разных возрастов собрались на площади в этот вечер
  • Участники группы DoReDos очень проникновенно исполнили Балладу о матери
  • Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
  • А вот коллектив SunStroke Project одну из песен исполнил вместе с дочерью солиста Сергея Яловицкого
  • Наталья Гордиенко выступила на концерте в Кишиневе 9 мая
  • Специальной гостьей праздничного концерта стала народная артистка России Валерия
  • Валерия подчеркнула, что в годы ВОВ плечом к плечу ковали Победу воины разных национальностей - и молдаване, и русские, и украинцы, и белорусы, и азербайджанцы, и грузины
  • Праздничный концерт, посвященный Дню Победы
  • Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 9 мая 2019
  • Валерия исполнила в этот вечер свои хиты
  • Исполнительница много общалась с публикой
  • Многие композиции зрители исполняли хором
  • Концерт прошел под эгидой президента Республики Молдова в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
  • Завершились торжества 9 мая праздничным салютом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Десятки тысяч зрителей заполнили центральную площадь Кишинева.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты концерта, прошедшего на площади Великого национального собрания в День Победы.

Десятки тысяч жителей и гостей столицы пришли вечером 9 мая на концерт, организованный на центральной площади Кишинева под эгидой президента Республики Молдова в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Атмосфера на концерте была особенной. Кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк", - написал на своей странице в соцсети Facebook глава государства Игорь Додон. 

Акция Бессмертный полк в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Этот День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч жителей Молдовы

На сцене выступили отечественные исполнители, среди которых Виктор Балан, Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project. Вместе с президентским оркестром они исполнили знакомые каждому песни военных лет. Специальным гостем вечера стала российская певица Валерия.

"В те страшные военные годы плечом к плечу делали эту Победу воины разных национальностей - и молдаване, и русские, и украинцы, и белорусы, и азербайджанцы, и грузины, и другие. Они были братьями. И это была одна Победа. Поэтому сегодня это наш общий праздник, с которым я вас от всей души и поздравляю", - сказала Валерия.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (63)

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