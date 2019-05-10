Грандиозный концерт 9 мая: песни Победы, тысячи зрителей и праздничный салют

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты концерта, прошедшего на площади Великого национального собрания в День Победы.

Десятки тысяч жителей и гостей столицы пришли вечером 9 мая на концерт, организованный на центральной площади Кишинева под эгидой президента Республики Молдова в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Атмосфера на концерте была особенной. Кульминацией праздника стал грандиозный фейерверк", - написал на своей странице в соцсети Facebook глава государства Игорь Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Этот День Победы: праздник, который объединил десятки тысяч жителей Молдовы

На сцене выступили отечественные исполнители, среди которых Виктор Балан, Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project. Вместе с президентским оркестром они исполнили знакомые каждому песни военных лет. Специальным гостем вечера стала российская певица Валерия.

"В те страшные военные годы плечом к плечу делали эту Победу воины разных национальностей - и молдаване, и русские, и украинцы, и белорусы, и азербайджанцы, и грузины, и другие. Они были братьями. И это была одна Победа. Поэтому сегодня это наш общий праздник, с которым я вас от всей души и поздравляю", - сказала Валерия.

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