Неземная красота: захватывающие фотографии из космоса

Космос таит в себе множество загадок, которые пытается постичь человечество.
Вы когда нибудь видели, как выглядит марсианская река, самоуничтожение астероида или сталкивающиеся галактики в созвездии Геркулеса?
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