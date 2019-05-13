Неземная красота: захватывающие фотографии из космоса

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Космос таит в себе множество загадок, которые пытается постичь человечество.

© Sputnik / Miroslav Rotari Космонавт Лазуткин: я видел в космосе НЛО

Вы когда нибудь видели, как выглядит марсианская река, самоуничтожение астероида или сталкивающиеся галактики в созвездии Геркулеса?

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