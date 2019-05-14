Анна Одобеску - путь к "Евровидению-2019"

Первый полуфинал "Евровидения-2019" пройдет уже во вторник, а вот представительница Молдовы вступит в борьбу 16 мая. Sputnik вспомнил главные моменты карьеры Анны Одобеску, смотрите их в фотоленте.

За путевки в финал 14 мая поборются исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Белоруссии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции и Сан-Марино.

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Для поклонников "Евровидения" из нашей страны, конечно, самым главным станет второй полуфинал, где Анна Одобеску выйдет на сцену третьей. Более того, в этот же день предстоит впервые выйти на сцену Тель-Авива и конкурсантам из Румынии (Ester Peony - шестой номер) и России (Сергею Лазареву - 13 порядковый номер). Полный список стран, которые примут участие в этот соревновательный день выглядит так: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.

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Из каждого полуфинала дальше пройдут по десять участников. В финале, который пройдет 18 мая, их уже ждет Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Живое искусство Анны Одобеску и самые яркие номера Молдовы на "Евровидении"

Анна Вдовиченко (именно так звучит настоящее имя артистки) окончила факультет эстрадного джазового вокала Приднестровского высшего музыкального колледжа имени Рубинштейна (Тирасполь), а также Академию музыки, театра и изобразительных искусств по специальности "эстрадный джазовый вокал" (Кишинев). Певица становилась победительницей многих международных и национальных конкурсов. Известность она приобрела в 2016 году после получения второй премии юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске, а в 2019-м Анна получила право представить Молдову на "Евровидении".

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