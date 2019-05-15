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Открытие 72-го Международного каннского кинофестиваля: как это было - фото

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© Sputnik / Asatur Esayants
Гостья на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Торжественная церемония открытия 72-го Международного Каннского кинофестиваля состоялась на Лазурном берегу: по красной дорожке в этот вечер прошли звезды мирового кинематографа, в том числе Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Адам Драйвер, и жюри смотра, президент которого, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, при выборе лучших картин обещал руководствоваться сердцем.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А - Международный Каннский кинофестиваль. Во вторник состоялось официальное открытие: на красную дорожку вышли участники смотра и члены жюри, главой которого в этом году выбрали мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

Ранее на пресс-конференции он назвал большой честью возможность занять место в президиуме такого престижного фестиваля, но признался, что для него это необычная ситуация.

"Вместе с коллегами мы будем искать, какие фильмы цепляют нас, задевают за живое, провоцируют, беспокоят или, наоборот, дарят чувство защищенности. Не знаю, честно говоря, как со всем этим разбираться - я впервые стал президентом жюри, я никогда ничего не контролировал - даже свою семью", - в шутку поделился режиссер.

Иньярриту продолжил свою мысль в более серьезном тоне: он отметил, что предвкушает предстоящую работу. Вместе с ним оценивать картины именитых кинематографистов, предстоит, в частности, американской актрисе Эль Фаннинг, итальянскому режиссеру Аличе Рорвахер, греческому режиссеру Йоргосу Лантимосу, польскому режиссеру Павлу Павликовскому и другим.

"Мы будем руководствоваться тем, что подскажет сердце. Я не хочу судить фильмы, такая формулировка мне не нравится. Я хочу на них реагировать. Думаю, нам будет сложно, потому что в конкурсе этого года столько прекрасных режиссеров", - добавил Иньярриту.

Конкурсную программу фестиваля составляет 21 картина, в том числе, новые фильмы Педро Альмодовара, Ксавье Долана, братьев Дарденн, Кена Лоуча, Терренса Малика, Квентина Тарантино и многих других. Первый из них - зомби-комедию американца Джима Джармуша "Мертвые не умирают" - гости открытия увидят уже сегодня.

Представлять фильм на Лазурном берегу приехали актеры Билл Мюррей, Адам Драйвер, актрисы Тильда Суинтон и Хлоя Севиньи, певица Селена Гомес, исполнившая одну из ролей.

"У него (Джима Джармуша) отличное чувство юмора, он очень внимательный, чуткий режиссер. Я даже не могу подобрать прилагательных, чтобы его описать", - поделился с журналистами Драйвер.

Билл Мюррей в беседе с корреспондентами легко переходил на французский и рассказал, что Каннский фестиваль - прекрасный повод для кинематографистов собраться вместе. Под бурные аплодисменты гостей команда фильма проследовала на свои места в зале.

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Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Открытие 72-го Международного каннского кинофестиваля: как это было - фото
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