Скоро лето: купальники и декольте на неделе моды в Австралии - фото

В Сиднее проходит Австралийская неделя моды - Australian Fashion Week. На подиуме представили новую коллекцию купальников и декольте.
Тренды пляжной моды этого сезона – сплошные закрытые купальники, которые идеально подчеркнут достоинства фигуры, а также купальники с высокой талией.
Публикуем самые яркие фотографии с показов.
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