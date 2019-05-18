Скоро лето: купальники и декольте на неделе моды в Австралии - фото

Австралийская неделя моды традиционно проходит в Сиднее в мае: это событие считается важнейшим за год для дизайнеров одежды в Южном полушарии. Подробности — в фотоленте Sputnik.

В Сиднее проходит Австралийская неделя моды - Australian Fashion Week. На подиуме представили новую коллекцию купальников и декольте.

Тренды пляжной моды этого сезона – сплошные закрытые купальники, которые идеально подчеркнут достоинства фигуры, а также купальники с высокой талией.

Публикуем самые яркие фотографии с показов.

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