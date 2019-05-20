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Достопримечательности, которых больше нет - фото

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Храм Баалшамина в Пальмире, Сирия.

Некоторые памятники архитектуры и природные достопримечательности теперь можно увидеть лишь на фотографиях: как так вышло и что сейчас там находится - в фотоленте Sputnik.

Кто уничтожил бамианские статуи Будды в Афганистане, во что туристы превратили некогда прекрасную бухту Майя Бэй на островах Пхи-Пхи в Таиланде, почему больше нет пирамиды индейцев майя? Смотрите в фотоленте Sputnik. 

По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день 55 объектов находятся под угрозой исчезновения. Среди них белизский Барьерный риф, средневековые памятники в Косово (три православных монастыря и одна церковь), древний город Лептис-Магна в Ливии, Великая Китайская стена и другие. Также рискуют исчезнуть Мертвое море, Венеция и даже Антарктида. 

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Теги:
достопримечательности, культура, фото
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