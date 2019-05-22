10:14 22 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.02
  • USD17.96
  • RUB0.28
  • RON4.20
  • UAH0.69
Поиск
Фото

Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (392)
28 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AP Photo / Barry Batchelor
Мадагаскарская руконожка в руках сотрудника Бристольского зоопарка.

В среду, 22 мая, во всем мире отмечают Международный день биологического разнообразия: смотрите в фотоленте Sputnik, как причудлива матушка-природа. Представляем топ самых странных и необычных животных на Земле.

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity). 

Заповедник Плаюл Фагулуй
© Sputnik / Nicu Goncear
Пережить зиму: как заповедники заботятся о животных в холода

Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. 

Биологическое разнообразие - термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.

Угадай, кто я: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские фото животных>>>

Биоразнообразие образует "паутину жизни", неотъемлемой частью которой являемся мы, и от которой мы полностью зависим.

Енот-полоскун.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Странные животные" встретились жителю Японии

Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 млн. видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые. По мнению ученых реальное число видов составляет около 13 миллионов. Однако этот показатель, по разным оценкам, варьирует от 3 до 100 миллионов.

Проблема защиты биологического разнообразия затрагивает наши личные интересы. Биологические ресурсы являются основой, на которой строятся цивилизации.

В фотоленте Sputnik вы увидите самые необычные виды животных. Это руконожка, иравадийский дельфин, носач, миноги, геренук, голый землекоп, голожаберный моллюск Главк, бабирусса, стеклянная лягушка, гривистый волк, звездонос, плащеносный броненосец, хохлатый олень, рыба-попугай, гондурасский белый листонос, муравей-панда, японский краб-паук, гримпотевтис, суринамская пипа, полосатый тенрек, ленивец.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (392)

По теме

Очень редкое морское животное попало на видео - дайверы в шоке
В Молдове ужесточат правила лабораторных опытов над животными
Если питомец ушел навсегда: где и как хоронить в Кишиневе домашнее животное
Любят ли животные музыку - дан ответ: видео
Теги:
природа, животные
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

  • В Молдове стартовал новый международный образовательный проект SputnikPro
    Последнее обновление: 18:52 21.05.2019
    18:52 21.05.2019

    Проект SputnikPro расширил горизонты для журналистов из Молдовы - фото

    Более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье, посетили первую лекцию в рамках нового проекта SputnikPro.

    49
    28
  • Последнее обновление: 08:32 20.05.2019
    08:32 20.05.2019

    Достопримечательности, которых больше нет - фото

    Некоторые памятники архитектуры и природные достопримечательности теперь можно увидеть лишь на фотографиях: как так вышло и что сейчас там находится - в фотоленте Sputnik.

    201
    16
  • Последнее обновление: 15:12 18.05.2019
    15:12 18.05.2019

    Скоро лето: купальники и декольте на неделе моды в Австралии - фото

    Австралийская неделя моды традиционно проходит в Сиднее в мае: это событие считается важнейшим за год для дизайнеров одежды в Южном полушарии. Подробности — в фотоленте Sputnik. 

    756
    18
  • Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
    Последнее обновление: 15:11 15.05.2019
    15:11 15.05.2019

    Открытие 72-го Международного каннского кинофестиваля: как это было - фото

    Торжественная церемония открытия 72-го Международного Каннского кинофестиваля состоялась на Лазурном берегу: по красной дорожке в этот вечер прошли звезды мирового кинематографа, в том числе Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Адам Драйвер, и жюри смотра, президент которого, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, при выборе лучших картин обещал руководствоваться сердцем.

    290
    28

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Достопримечательности, которых больше нет - фото
Nord Stream
Дело в трубе - газовой
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ МОЛДОВЫ
Молдавская армия как она есть: бюджет, состав, вооружение

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться