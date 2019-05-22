Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото

В среду, 22 мая, во всем мире отмечают Международный день биологического разнообразия: смотрите в фотоленте Sputnik, как причудлива матушка-природа. Представляем топ самых странных и необычных животных на Земле.

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity).

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Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.

Биологическое разнообразие - термин, используемый для описания разнообразия жизни на Земле во всех ее проявлениях. Существующее сегодня биоразнообразие является результатом эволюции, длящейся миллиарды лет под воздействием естественных процессов и под все возрастающим воздействием антропогенных факторов.

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Биоразнообразие образует "паутину жизни", неотъемлемой частью которой являемся мы, и от которой мы полностью зависим.

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Биоразнообразие часто рассматривается с точки зрения богатства видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов. В настоящее время описано около 1,75 млн. видов, большую часть которых составляют малые существа, такие как насекомые. По мнению ученых реальное число видов составляет около 13 миллионов. Однако этот показатель, по разным оценкам, варьирует от 3 до 100 миллионов.

Проблема защиты биологического разнообразия затрагивает наши личные интересы. Биологические ресурсы являются основой, на которой строятся цивилизации.

В фотоленте Sputnik вы увидите самые необычные виды животных. Это руконожка, иравадийский дельфин, носач, миноги, геренук, голый землекоп, голожаберный моллюск Главк, бабирусса, стеклянная лягушка, гривистый волк, звездонос, плащеносный броненосец, хохлатый олень, рыба-попугай, гондурасский белый листонос, муравей-панда, японский краб-паук, гримпотевтис, суринамская пипа, полосатый тенрек, ленивец.

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