"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры упорной борьбы между тираспольским "Шерифом" и сурученским "Сфынтул Георге", определившей обладателя Кубка Молдовы по футболу.

Финальный поединок прошел на столичном стадионе "Зимбру" вечером 22 мая.

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Неожиданно для многих инициативу сначала захватили футболисты "Сфынтул Георге", которые никогда прежде не становились призерами чемпионата страны и не завоевывали Кубок Молдовы. Понимая, что победа в финале принесет им и путевку в Лигу Европы, сурученцы попытались застать соперника врасплох. В итоге в первом тайме голкипер "Шерифа" Звонимир Микулич не раз спасал свои ворота.

Затем тираспольчане выровняли игру, а после и сами создали не один опасный момент, но оба тайма так и завершились без забитых мячей.

В итоге пришлось играть дополнительное время, в самом начале которого (92-я минута) отличился вышедший на замену Лео Рибейро.

Этот гол решил исход противостояния. "Шериф" стал десятикратным обладателем Кубка Молдовы и первым клубом, который забрал к себе трофей, обновивший свой облик.

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