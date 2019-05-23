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"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото

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  • Вот такими мячами играли в финале
  • Команды во время исполнения гимна Молдовы
  • Защитник Сфынтул Георге Артем Розгонюк не дает Шерифу развить атаку
  • Значительная часть встречи проходила в борьбе за мяч в центре поля
  • Защитник Сфынтул Георге Максим Фокша начинает атаку своей команды
  • Александр Бойчук создал немало проблем защите Шерифа в первой части финальной встречи
  • Финал кубка Молдовы по футболу пришло посмотреть много детей
  • Одно из верховых единоборств, которых в поединке было достаточно
  • Звонимир Микулич не раз спасал ворота Шерифа после убойных моментов, которые создавал соперник
  • А это уже Николай Чеботарь в деле. Он тоже неоднократно спасал ворота Сфынтул Георге
  • К слову, кишиневские зрители больше поддерживали команду Сфынтул Георге. Это и понятно, ведь обычно играющий на арене, где проходил финал, Зимбру и Шериф - принципиальные соперники
  • Арбитр в самом центре эпизода, что позволяет ему с точностью определить, чистым ли был этот подкат
  • А это уже защитник Шерифа Кристиано да Силва пришел в атаку
  • Шериф открыл счет в матче в самом начале первого дополнительного тайма
  • Голкипер Сфынтул Георге Николай Чеботарь выбивает мяч вперед
  • Сергей Истрати пострадал в единоборстве с Георге Антоном
  • Полузащитник Дмитрий Мындриченко вышел на замену, чтобы освежить игру в атаке
  • А это в столкновении с Александром Суворовым пострадал уже футболист Шерифа
  • Владимир Гинаитис тоже вышел на замену у Сфынтул Георге
  • Футболисты атаки Сфынтул Георге выиграли верховое единоборство, поэтому в игру снова вступил Звонимир Микулич
  • Футболисты Шерифа после финального свистка были сдержаны
  • Артем Розгонюк был расстроен поражением
  • Игра прошла в честной борьбе, поэтому футболисты Сфынтул Георге поздравляют соперника с победой
  • Шериф - десятикратный обладатель Кубка Молдовы по футболу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Вот такими мячами играли в финале.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры упорной борьбы между тираспольским "Шерифом" и сурученским "Сфынтул Георге", определившей обладателя Кубка Молдовы по футболу.

Финальный поединок прошел на столичном стадионе "Зимбру" вечером 22 мая.

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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге
© Sputnik / Miroslav Rotari
Финал Кубка Молдовы по футболу "Шериф" - "Сфынтул Георге": прямая трансляция

Неожиданно для многих инициативу сначала захватили футболисты "Сфынтул Георге", которые никогда прежде не становились призерами чемпионата страны и не завоевывали Кубок Молдовы. Понимая, что победа в финале принесет им и путевку в Лигу Европы, сурученцы попытались застать соперника врасплох. В итоге в первом тайме голкипер "Шерифа" Звонимир Микулич не раз спасал свои ворота.

Затем тираспольчане выровняли игру, а после и сами создали не один опасный момент, но оба тайма так и завершились без забитых мячей.

В итоге пришлось играть дополнительное время, в самом начале которого (92-я минута) отличился вышедший на замену Лео Рибейро.

Этот гол решил исход противостояния. "Шериф" стал десятикратным обладателем Кубка Молдовы и первым клубом, который забрал к себе трофей, обновивший свой облик.

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