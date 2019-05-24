Советский рекламный плакат 20-30-х годов: от карандашей до контрацепции

Несмотря на то, что Советский Союз по праву считался страной с "железным занавесом", реклама в стране все же существовала, хоть и была монополизирована государством и ограничивалась рамками плановой экономики страны. Смотрите фотоленту Sputnik.

Несмотря на то, что Советский Союз по праву считался страной с "железным занавесом", реклама в стране все же существовала, хоть и была монополизирована государством и ограничивалась рамками плановой экономики страны. Зародилась она еще в эпоху НЭП (Новой Экономической Политики), проводившейся в 20е годы, и имела вид больших плакатов. Примером могут послужить рекламные плакаты Госстраха, призывающие крестьян застраховать свое имущество.

Позднее, уже в 60х – 70х годах в широкие массы вошел лозунг "Советское – значит отличное", а также стало весьма популярным выражение "Накопил – машину купил".

Изначально советская реклама не подавалась телезрителю в форме небольших роликов-вставок при просмотре фильма. Самый же первый советский рекламный ролик, посвященный кукурузе, был показан на телевидении только в 1964 году при правлении Никиты Сергеевича Хрущева.

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