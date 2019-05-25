Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото

В субботу центр Кишинева был отдан во власть любителей езды на двух колесах, а таковых оказалось на удивление много.

Соревнование Kids Duathlon и массовый развлекательный заезд VELOFUN by SKODA стали прологом к завтрашней "профессиональной" гонке Chisinau Criterium.

Что никак не умалило праздничного настроения участников сегодняшнего действа.

Они получили сполна то, за чем приехали - радость движения и общения с другими людьми, увлеченными велосипедом.

Велопраздник проводится в Кишиневе шестой год подряд, став непременным атрибутом столичной жизни и хорошим вкладом в движение за здоровый образ жизни.