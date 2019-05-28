Москва весной идеальна для прогулок - фоторепортаж

Москва не сможет надоесть или перенасытить тех, кто любит прогулки по красивым улицам. Смотрите в фотоленте Sputnik, насколько прекрасна столица России весной.

Москву можно назвать городом контрастов. Как часто бывает, что мы судим о том или ином городе лишь по его главным достопримечательностям. Однако любой город, как и человек. Чем больше его узнаешь, тем он открывается новыми, неожиданными гранями.

Москва многолика и грандиозна, каждый раз она поворачивается к путешественнику тысячами не похожих друг на друга сторон. Здесь разноцветные купола православных храмов соседствуют с монументальными высотками в стиле "сталинского ампира". Богатые усадьбы аристократических родов Российской империи стоят рядом с модными ресторанами и клубами, шпили стеклянных высоток деловых районов сверкают на фоне живописного Кутузовского проспекта.

В Москве огромное количество культурных объектов – более 400 музеев, около тысячи памятников, 130 театров и десятки концертных залов. В Москву нужно приезжать на долгое время, чтобы проникнуться духом и энергетикой этого динамичного города. И обязательно в столице России нужно совершить хотя бы одну пешую прогулку по центру города.

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