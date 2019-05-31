В чулках и перчатках: драка девушек в нижнем белье на ринге - фото

В Лас-Вегасе (США) прошел чемпионат по боям без правил среди девушек в нижнем белье. Смотрите подборку самых ярких кадров с этого события.

К таким девушкам уж точно не следует попадать под горячую руку. Они - сто процентов секс-бомбы XXI века.

Этот небольшой фоторепортаж передает атомсферу, которая царила на ринге. Девушки нижнем в белье, в чулках сетку борются, используя методы боевых искусств. Получают удары секс-бомбы не понарошку. На некоторых кадрах видно, что это достаточно больно. Зрители в США в восторге от женской драки. Билеты на такое, мягко говоря, шоу расходятся словно горячие пирожки. Организаторы такого мероприятия Lingerie Fighting Championships — медиакомпания, которая занимается популяризацией смешанных единоборств.

А сейчас посмотрим на других девушек: