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В чулках и перчатках: драка девушек в нижнем белье на ринге - фото

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Тема:
Утро с нами! (406)
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© AFP 2019 / Getty Images/Ethan Miller
LAS VEGAS, NEVADA - MAY 24: Fighters Katie "The Bombshell" Forbes (top) and Sheila "Crash" Cardinal compete during "Lingerie Fighting Championships 27: Sexy, Nerdy, Inked & Curvy" at Neonopolis on May 24, 2019 in Las Vegas, Nevada. Forbes won the bout.

В Лас-Вегасе (США) прошел чемпионат по боям без правил среди девушек в нижнем белье. Смотрите подборку самых ярких кадров с этого события.

К таким девушкам уж точно не следует попадать под горячую руку. Они - сто процентов секс-бомбы XXI века.

Этот небольшой фоторепортаж передает атомсферу, которая царила на ринге. Девушки нижнем в белье, в чулках сетку борются, используя методы боевых искусств.  Получают удары секс-бомбы не понарошку. На некоторых кадрах видно, что это достаточно больно. Зрители в США в восторге от женской драки. Билеты на такое, мягко говоря, шоу расходятся словно горячие пирожки. Организаторы такого мероприятия Lingerie Fighting Championships — медиакомпания, которая занимается популяризацией смешанных единоборств.

А сейчас посмотрим на других девушек:

Тема:
Утро с нами! (406)
Теги:
спорт, драка, фото, сексуальные девушки, девушки
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