Топлесс: вызывающая красота - фотолента

До Международного и Всемирного дня без лифчика еще есть время, но подготовка к празднику идет нон-стоп.
Ну не в последний же момент спохватиться и задуматься о том, как красиво оголиться.
В Индонезии потратились на русалок: те выглядели недостаточно "прилично" >>>
Следует все продумать - будет ли это смелый наряд (желательно от известного кутюрье), боди-арт, аппликация, пейнтинг по персям и торсу, мокрая до прозрачности блузка и еще что-нибудь.
Список далеко не исчерпан, фантазия не знает границ и отдыха.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
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