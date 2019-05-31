Топлесс: вызывающая красота - фотолента

До Международного и Всемирного дня без лифчика еще есть время, но подготовка к празднику идет нон-стоп.

Ну не в последний же момент спохватиться и задуматься о том, как красиво оголиться.

В Индонезии потратились на русалок: те выглядели недостаточно "прилично" >>>

Следует все продумать - будет ли это смелый наряд (желательно от известного кутюрье), боди-арт, аппликация, пейнтинг по персям и торсу, мокрая до прозрачности блузка и еще что-нибудь.

Список далеко не исчерпан, фантазия не знает границ и отдыха.

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