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Радость и трогательные моменты: как прошел последний звонок в Молдове

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  • Главный атрибут праздника - цветы, которые в буквальном смысле сметали с прилавков.
  • Цветы для любимых учителей школьники выбирают с особым трепетом.
  • Последний звонок - особый праздник. На торжественные линейки приходят целыми семьями.
  • Выпускные классы проходят круг почета.
  • Казалось бы, еще вчера сегодняшние выпускники были такими маленькими, а сегодня этих девушек и юношей их родители в последний раз провожают в школу.
  • Тысячи школьников покидают свои альма матер. Кто-то мечтает о карьере юриста, другие об экономике, а кто-то об информационных технологиях.
  • А кто-то в предвкушении каникул.
  • С напутствием выпускникам обратились учителя - те, кто в течение 12 лет шли рука об руку и не жалея сил вкладывали в своих воспитанников знания.
  • Что ждет этих девушек и юношей в будущем? Кто-то из них может стать выдающимся врачом, ученым, инженером, трудиться в родной стране, а кто-то может строить свою жизни за пределами Молдовы.
  • Фото на память. Надо успеть запечатлеть эмоции этого трогательного праздника.
  • В этот день прозвучало много добрых слов и дорогим учителям.
  • Танцевальное выступление завораживает.
  • Казалось бы, еще вчера сегодняшние выпускники были такими маленькими, а сегодня этих девушек и юношей их родители в последний раз провожают в школу.
  • Сегодня здесь как будто мини-бал выпускников.
  • И, наконец, главное событие дня - последний звонок завершившегося учебного года.
  • Выпускные классы проходят круг почета.
  • Детские эмоции - самые чистые, самые не поддельные, самые искренние...
  • До свидания, школа!
© Sputnik / Miroslav Rotari
Главный атрибут праздника - цветы, которые в буквальном смысле сметали с прилавков.

Для двенадцатиклассников сегодня все цветы и аплодисменты. Казалось бы, еще вчера они были такими маленькими, а сегодня этих девушек и юношей их родители в последний раз провожают в школу.

Для тысяч выпускников прозвучал последний звонок. Фотокорреспондент Sputnik Молдова запечатлел торжественную "линейку" в столичном лицее имени Георге Асаки. Это одна из самых престижных школ страны. 

Последний звонок — ежегодная торжественная церемония, завершающая каждый учебный год. В Молдове и многих других странах мира в этот день дети перед уходом на каникулы дарят своим учителям цветы. Традиционно проводится торжественная "линейка", на которой проходит чествование выпускных классов и звучит последний звонок, когда старшеклассник берет на руки первоклассницу, звонящую колокольчиком,  и обходит с ней все, выстроившиеся на линейке, классы.

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