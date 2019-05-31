Радость и трогательные моменты: как прошел последний звонок в Молдове

Для двенадцатиклассников сегодня все цветы и аплодисменты. Казалось бы, еще вчера они были такими маленькими, а сегодня этих девушек и юношей их родители в последний раз провожают в школу.

Для тысяч выпускников прозвучал последний звонок. Фотокорреспондент Sputnik Молдова запечатлел торжественную "линейку" в столичном лицее имени Георге Асаки. Это одна из самых престижных школ страны.

Последний звонок — ежегодная торжественная церемония, завершающая каждый учебный год. В Молдове и многих других странах мира в этот день дети перед уходом на каникулы дарят своим учителям цветы. Традиционно проводится торжественная "линейка", на которой проходит чествование выпускных классов и звучит последний звонок, когда старшеклассник берет на руки первоклассницу, звонящую колокольчиком, и обходит с ней все, выстроившиеся на линейке, классы.

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