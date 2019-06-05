Ожившие динозавры: Парк юрского периода в Тегеране - фото

Увидеть "живых динозавров" своими глазами - не в художественном фильме и не на картинках в книгах - все это действительно возможно, смотрите в фотоленте Sputnik.

Парк насекомых и Парк юрского периода действует в столице Ирана - Тегеране.

В Кишиневе возле цирка нашли живых динозавров>>>

Это место расположено на площади Бехруд в Саадат-Абаде. Посетителям парка предоставляют исчерпывающую информацию о научных названиях динозавров, об их жизни, местах обитания и о том, как они исчезли.

Самое интересное, что все фигуры динозавров реального размера.

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