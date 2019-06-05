Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира

Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day).

Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).

15 декабря того же года года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).

Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.

В 2019 году темой Всемирного дня окружающей среды является "Загрязнение воздуха" (Air pollution).

Выбор именно этой тематики - призыв к правительствам, промышленности, обществу, и гражданам объединиться для изучения возможностей возобновляемой энергетики и "зеленых" технологий по улучшению качества атмосферы в городах и регионах мира.

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