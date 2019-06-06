Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум 2019 (ПМЭФ-2019) - не только обсуждение мировых тенденций и перспектив взаимодействия на "высшем" экономическом уровне. Это еще и широкая экспозиционная деятельность на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Стеды представляют передовые разработки предприятий с различным профилем деятельности - от ИТ до переработки подземных богатств.

Экспонаты привлекают множество посетителей, в то числе из-за рубежа.

Не меньшее внимание уделяют гости и прекрасным девушкам - консультанткам, гидам, стендисткам.

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