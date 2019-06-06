21:00 06 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.46
  • USD18.17
  • RUB0.28
  • RON4.33
  • UAH0.67
Поиск
Фото

"Любезен буду я народу": в Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина

Получить короткую ссылку
6 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
  • В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина

В торжествах приняли участие российские дипломаты, представители властей и общественных объединений, многочисленные кишиневцы.

По этому случаю в центральном парке столицы, носящем имя великого русского поэта, состоялось возложение цветов к подножию его бюста.

Как отметил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, "с Молдовой Пушкина связывают три года жизни, эта земля вдохновила его на создание известных произведений".

"Имя поэта произносится с душевной теплотой и глубочайшим уважением у нас в Молдове. Кажется, что Пушкин незримо присутствует среди нас. Возможно поэтому мы так свято и бережно храним каждый уголок, связанный с его именем, чтобы хоть отчасти приблизиться к его величию" , - сказал советник президента Республики Молдова по образованию, науке и культуре Корнелиу Попович.

Он передал поздравления с праздником от Игоря Додона.

"Пушкин для Молдовы не чужой человек, его здесь очень любят. Поэтому, от мала до велика, все участвуют в мероприятиях связанных с именем поэта. Отмечают в школах, библиотеках, большая программа празднования представлена в Российском центре науки и культуры", - добавил руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Какие тайны хранит Дом-музей Пушкина в Кишиневе
Sputnik.Чтения: Константин Харет читает стихи Пушкина
Пушкин в Бессарабии: Кишинев хранит дух поэта - видео
Правила пользованияКомментарии


Еще фотоленты

  • Последнее обновление: 17:32 06.06.2019
    17:32 06.06.2019

    Девушки и новые технологии на ПМЭФ-2019

    Петербургский международный экономический форум 2019 (ПМЭФ-2019) - не только обсуждение мировых тенденций и перспектив взаимодействия на "высшем" экономическом уровне. Это еще и широкая экспозиционная деятельность на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

    52
    21
  • Дом-музей Пушкина
    Последнее обновление: 07:18 06.06.2019
    07:18 06.06.2019

    Какие тайны хранит Дом-музей Пушкина в Кишиневе

    Подлинные предметы помогают мысленно перенестись в ту далекую эпоху, глубже понять творческий замысел Пушкина.

    100
    11
  • Последнее обновление: 20:09 05.06.2019
    20:09 05.06.2019

    Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира

    Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day).

    332
    10
  • Последнее обновление: 13:35 05.06.2019
    13:35 05.06.2019

    Ожившие динозавры: Парк юрского периода в Тегеране - фото

    Увидеть "живых динозавров" своими глазами - не в художественном фильме и не на картинках в книгах - все это действительно возможно, смотрите в фотоленте Sputnik.

    84
    18

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Антирейтинг: 10 самых грязных стран мира
Кишиневские тайны Пушкина
Пушкин в Бессарабии: Кишинев хранит дух поэта - видео
Пушкин
Бессарабская история Пушкина

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться