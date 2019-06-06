"Любезен буду я народу": в Кишиневе отметили 220-й день рождения Пушкина

В торжествах приняли участие российские дипломаты, представители властей и общественных объединений, многочисленные кишиневцы.

По этому случаю в центральном парке столицы, носящем имя великого русского поэта, состоялось возложение цветов к подножию его бюста.

Как отметил посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов, "с Молдовой Пушкина связывают три года жизни, эта земля вдохновила его на создание известных произведений".

"Имя поэта произносится с душевной теплотой и глубочайшим уважением у нас в Молдове. Кажется, что Пушкин незримо присутствует среди нас. Возможно поэтому мы так свято и бережно храним каждый уголок, связанный с его именем, чтобы хоть отчасти приблизиться к его величию" , - сказал советник президента Республики Молдова по образованию, науке и культуре Корнелиу Попович.

Он передал поздравления с праздником от Игоря Додона.

"Пушкин для Молдовы не чужой человек, его здесь очень любят. Поэтому, от мала до велика, все участвуют в мероприятиях связанных с именем поэта. Отмечают в школах, библиотеках, большая программа празднования представлена в Российском центре науки и культуры", - добавил руководитель представительства "Россотрудничества" в республике Михаил Давыдов.

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