Чулпан Хаматова рассказала в Кишиневе о своей жизни и творчестве - фото

Ни одного свободного места в зале - смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры выступления народной артисткий России Чулпан Хаматовой в молдавской столице.

Творческий вечер Чулпан Хаматовой прошел в театре оперы и балета имени Марии Биешу. Новая программа "Пунктиром…" - это рассказ о жизни и творчестве народной артистки России, сплетение видесюжетов об игре в кино и театре с чтением стихотворений любимых поэтов - Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной.

На сцене ничего лишнего - только рояль, один прожектор и большой экран, который гаснет при рассказе истории и чтении произведений по аккомпанемент известной пианистки Полины Кондратковой.

"Кроме абсолютнейшей любви, которую дарят дети и которую испытывают все родители, я в какой-то момент поняла, что три моих дочери подарили мне настоящую машину времени. Я с таким удовольствием ныряю в детские книги. При том, что каждый новый ребенок делает другие открытия", - говорит Хаматова, а затем читает детские произведения, которые своим глубоким смыслом вызывают бурю эмоций в зале.

А потом зрители снова замолкают. Тишина, потому что все хотят уловить каждое слово, прерываемая только аплодисментами - в такой обстановке, где было бы слышно, как летит муха, если бы она вдруг оказалась в том же зале, и прошел весь вечер.

"Я просто стараюсь жить, но больше всего стараюсь успеть жить радостно и счастливо", - признается зрителям артистка, тут же начиная рассказ о благотворительности.

Оказывается, что подопечными ее фонда "Подари жизнь" являются и молдавские дети.

"Я стала втягиваться в эту воронку под названием "Благотворительность". Как это делать, я не имела понятия. Сейчас это уже сотни тысяч людей, которые не могут пройти мимо чужого страдания, чужого горя", - продолжила Чулпан и рассказала еще несколько историй, связанных с деятельностью фонда и спасением детских жизней.

Это и благотворительные выступления известных артистов, в том числе Мумий Тролля и Дианы Арбениной, и другая помощь, например в съемках клипа на песню Юрия Шевчука "Это все", который и завершил творческий вечер Хаматовой в Кишиневе. Самые яркие кадры смотрите в фотоленте Sputnik.

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