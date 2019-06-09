События в Молдове: выборы нового спикера парламента

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаная избрана спикером парламента, за ее кандидатуру проголосовали 56 депутатов от ПСРМ и блока ACUM.

Ранее социалисты и блок ACUM подписали временное соглашение о политическом сотрудничестве и восстановлении в Республике Молдова конституционности.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.