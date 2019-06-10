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Политический кризис в Молдове: фото из двух противостоящих лагерей

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)
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  • Карабинеры патрулируют вход в здание парламента Молдовы
  • Делегация Европейского Союза в республике во главе с Петером Михалко прибыла на заседание парламента, где рассматривался вопрос утверждения нового правительства
  • Представители блока ACUM в зале заседаний парламента
  • Спикером парламента была избрана глава Партии социалистов Зинаида Гречаная
  • Майя Санду представляет список членов нового кабинета министров
  • Депутат от блока ACUM Юрие Реницэ
  • Депутаты-социалисты на заседании парламента
  • Ион Чебан избран вице-спикером парламента Молдовы
  • Парламент назначил министром внутренних дел Андрея Нэстасе
  • Правоохранители в спецэкипировке охраняют здание правительства страны
  • У здания правительства сторонниками Демпартии установлены палатки
  • Демпартия и ее сторонники провели на площади Великого национального собрания протест с требованием провести досрочные выборы
  • Павел Филип обратился к протестующим
  • Протестующие сторонники Демпартии
  • Митингующие направились с центральной площади Кишинева к зданию администрации президента
  • Протест на площади Великого национального собрания
  • Происходящее в центре Кишинева некоторые снимали на мобильный телефон
  • Лидер Демпартии Владимир Плахотнюк возглавил колонную протестующих
  • Протестующий сторонники Демпартии потребовали отставки президента Молдовы Игоря Додона
  • Палатки установлены и у здания Конституционного суда
  • На митинг людей привозили на автобусах
© Sputnik / Miroslav Rotari
Карабинеры патрулируют вход в здание парламента Молдовы.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры главных политических событий, происходивших в Молдове в последние дни.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера. Им стала лидер ПСРМ Зинаида Гречаная. Кроме того, парламентарии утвердили четырех вице-председателей законодательного органа, сформировали постоянное бюро и комиссии. Затем было учреждено новое правительство во главе с премьером главой партии PAS Майей Санду. Однако Конституционный суд (КС) республики признал эти решения незаконными. 

Политическая история Молдовы за два дня в одном видео
© Sputnik /
Политическая история Молдовы за два дня в одном видео

В свою очередь, президент Игорь Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось. КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера, демократу Павлу Филипу, который подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября. Парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове. Социалисты и блок ACUM не признают решения Конституционного суда и приняли декларацию с призывом к судьям подать в отставку. 

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента. 

Однако Европейский союз поприветствовал решения, принятые парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.

В свою очередь, госдеп США заявил, что "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства".

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Тема:
Политический кризис в Молдове: хроника событий (65)

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