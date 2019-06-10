Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в молдавской столице прошел двухдневный музыкальный фестиваль, собравший артистов из разных стран.

Summer Fest уже не первый год проходит в парке "Дендрарий". На этот раз число гостей фестиваля значительно превысило десять тысяч, причем посетили его даже зрители из Китая и Франции.

В первый день на сцену вышли швейцарская группа Timebelle, молдавский коллектив Sunstroke Project, белорусский рэпер CYGO, российский музыкальный проект Filatov & Karas, румынский исполнитель Smiley, французский DJ, исполнитель и композитор Уилли Уильям, а также известный DJ Andrew Rayel.

Второй день фестиваля открыл молодой коллектив 7KLASE, затем на сцену вышла группа DoReDos, украинская певица MARUV, российский дуэт RASA, российский музыкант MATRANG, одна из самых популярных в Молдове групп Carla’s Dreams. А хедлайнером стала российская поп-певица Zivert.

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