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Праздник музыки под открытым небом - лучшие фото Summer Fest 2019

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  • В Кишиневе прошел Summer Fest 2019
  • Summer Fest 2019: фото на память
  • Timebelle открыли в этом году Summer Fest 2019
  • Timebelle - одни из участников первого дня фестиваля Summer Fest 2019
  • Саксофонист группы SunStroke Project Сергей Степанов
  • Одну из песен SunStroke Project и Timebelle исполнили вместе
  • Зрители в первый день фестиваля Summer Fest 2019
  • CYGO - другой участник Summer Fest 2019
  • CYGO выступил на Summer Fest 2019
  • Filatov & Karas выступили на фестивале Summer Fest 2019
  • Filatov & Karas пели в первый и второй день фестиваля Summer Fest 2019
  • Румынский исполнитель Smiley выступил на Summer Fest 2019
  • Румынский исполнитель Smiley выступил на Summer Fest 2019
  • Румынский исполнитель Smiley выступил на Summer Fest 2019
  • Французский DJ, исполнитель и композитор Уилли Уильям был одним из хедлайнеров первого дня Summer Fest 2019
  • Зрители в первый день фестиваля Summer Fest 2019
  • Французский DJ, исполнитель и композитор Уилли Уильям выступил на Summer Fest 2019
  • DJ Andrew Rayel закрывал первый день Summer Fest 2019
  • Молодой коллектив 7KLASE выступил на Summer Fest 2019
  • DoReDos спели на Summer Fest 2019
  • DoReDos были гостями Summer Fest 2019 во второй день
  • Украинская певица MARUV выступила в Кишиневе во второй день Summer Fest 2019
  • Украинская певица MARUV выступила в Кишиневе во второй день Summer Fest 2019
  • Украинская певица MARUV выступила в Кишиневе во второй день Summer Fest 2019
  • Российский музыкальный дуэт RASA выступил на Summer Fest 2019
  • Российский музыкальный дуэт RASA заменил в программе Summer Fest заболевшего Лешу Свика
  • Российский музыкант MATRANG выступил во второй день Summer Fest 2019
  • Российский музыкант MATRANG выступил во второй день Summer Fest 2019
  • Carla’s Dreams выступили во второй день Summer Fest 2019
  • Молдавский коллектив Carla’s Dreams был одним из хедлайнеров второго дня Summer Fest 2019
  • Carla’s Dreams выступили во второй день Summer Fest 2019
  • Российская поп-певица Zivert закрыла фестиваль Summer Fest 2019
  • Российская поп-певица Zivert закрыла фестиваль Summer Fest 2019
  • Российская поп-певица Zivert закрыла фестиваль Summer Fest 2019
  • Российская поп-певица Zivert закрыла фестиваль Summer Fest 2019
© Sputnik / Yana Zaharova
В Кишиневе прошел Summer Fest 2019

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в молдавской столице прошел двухдневный музыкальный фестиваль, собравший артистов из разных стран.

Summer Fest уже не первый год проходит в парке "Дендрарий". На этот раз число гостей фестиваля значительно превысило десять тысяч, причем посетили его даже зрители из Китая и Франции. 

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В первый день на сцену вышли швейцарская группа Timebelle, молдавский коллектив Sunstroke Project, белорусский рэпер CYGO, российский музыкальный проект Filatov & Karas, румынский исполнитель Smiley, французский DJ, исполнитель и композитор Уилли Уильям, а также известный DJ Andrew Rayel.

Второй день фестиваля открыл молодой коллектив 7KLASE, затем на сцену вышла группа DoReDos, украинская певица MARUV, российский дуэт RASA, российский музыкант MATRANG, одна из самых популярных в Молдове групп Carla’s Dreams. А хедлайнером стала российская поп-певица Zivert.

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