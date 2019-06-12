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Зона отчуждения ЧАЭС: туристический бум

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© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Советская загоризонтная радиолокационная станция Дуга у Чернобыльской АЭС.

Желающих посетить эти места стало еще больше выхода сериала "Чернобыль" на американском телеканале HBO.

Он рассказывает об аварии, произошедшей в 1986 году, и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

Для туристов организованы экскурсии на объект "Укрытие", возведенный над зданием бывшей станции, и по его окрестностям.

Но в последние дни участились несанкционированные проникновения на запретную территорию, в том числе ее опасные участки. Украинские правоохранители задержали три группы сталкеров, которые поставили авантюрный дух выше интересов собственной безопасности.

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