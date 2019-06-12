Зона отчуждения ЧАЭС: туристический бум

Желающих посетить эти места стало еще больше выхода сериала "Чернобыль" на американском телеканале HBO.
Он рассказывает об аварии, произошедшей в 1986 году, и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Для туристов организованы экскурсии на объект "Укрытие", возведенный над зданием бывшей станции, и по его окрестностям.
Но в последние дни участились несанкционированные проникновения на запретную территорию, в том числе ее опасные участки. Украинские правоохранители задержали три группы сталкеров, которые поставили авантюрный дух выше интересов собственной безопасности.
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