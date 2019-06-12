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Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото

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  • Протестующие у здания Конституционного суда Молдовы прячутся от июньского зноя в палатках.
  • Протест у здания Конституционного суда - достаточно тихий, люди вооружились смартфонами, чтобы хоть как-то скоротать время.
  • Протест в палатках - отличный повод отдохнуть от городской суеты, что многие и делают.
  • Книга - лучший друг протестующего: там - и новые знания, и возможность сделать протестный день не таким скучным.
  • Многих даже палатки не спасают от июньской жары, люди спасаются от зноя, выпивая много холодной воды.
  • Самый большой палаточный городок протестующие разбили у здания Генпрокуратуры.
  • Молодежь прячется от солнца в тени здания Генпрокуратуры.
  • На протесте можно и позагорать, отличный шанс для тех, кто любит бронзовый цвет кожи.
  • Женские разговоры - во время протеста пенсионеры обсуждают дела житейские.
  • Не каждый участник акции хочет попасть в объектив фотокорреспондента Sputnik.
  • На протесте у здания правительства - партия в карты. Каковы ставки?
  • Полиция во дворе здания правительства следит за соблюдением общественного порядка.
  • Санитарные условия на площади созданы - повсеместно установлены биотуалеты.
  • У здания правительства - в дружеской компании время летит незаметно.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Протестующие у здания Конституционного суда Молдовы прячутся от июньского зноя в палатках.

Акция проходит у Конституционного суда, правительства, Генпрокуратуры, МВД, Общественного телевидения, других присутственных мест.

Люди, высказывающиеся в поддержку кабмина Павла Филипа, разбили городки у основных государственных учреждений страны и проводят там протест в режиме нон-стоп.

Фотокорреспондент Sputnik Молдова запечатлел самые яркие момента протестных будней.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Ион Чебан сообщил журналистам, что в ПСРМ не изменили своего мнения - переговоры с Демпартией возможны, но лишь в качестве диалога с оппозиционной фракцией.

"Мы по-прежнему требуем освободить государственные учреждения, открыть доступ министрам и чиновникам к своим кабинетам. Это - легитимное правительство, признанное международным сообществом. Мы просим убрать палатки, а людей, которые там находятся, - всех "спортсменов" покинуть пространство перед госучреждениями", - заявил Чебан.

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