Палаточный протест в Кишиневе: обстановка у госучреждений - фото

Люди, высказывающиеся в поддержку кабмина Павла Филипа, разбили городки у основных государственных учреждений страны и проводят там протест в режиме нон-стоп.

Фотокорреспондент Sputnik Молдова запечатлел самые яркие момента протестных будней.

В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.

Вице-спикер парламента, депутат-социалист Ион Чебан сообщил журналистам, что в ПСРМ не изменили своего мнения - переговоры с Демпартией возможны, но лишь в качестве диалога с оппозиционной фракцией.

"Мы по-прежнему требуем освободить государственные учреждения, открыть доступ министрам и чиновникам к своим кабинетам. Это - легитимное правительство, признанное международным сообществом. Мы просим убрать палатки, а людей, которые там находятся, - всех "спортсменов" покинуть пространство перед госучреждениями", - заявил Чебан.

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