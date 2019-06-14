Ночевка на ветвях, рыба за окном, игра с альпакой - экзотические гостиницы

Капитаны туристического бизнеса борются между собой за клиентов, предлагая им мыслимые и немыслимые условия проживания и времяпрепровождения.
Неважно, куда приглашают гостей - на какой континент и в какую природную среду - главное, чтобы антураж был сногсшибательный.
Братья меньшие (к которым относят и слонов, жирафов, акул) тоже не помешают. А для того, чтобы поиграть, предложат зверьков попушистее и помельче.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK