Ночевка на ветвях, рыба за окном, игра с альпакой - экзотические гостиницы

Капитаны туристического бизнеса борются между собой за клиентов, предлагая им мыслимые и немыслимые условия проживания и времяпрепровождения.

Неважно, куда приглашают гостей - на какой континент и в какую природную среду - главное, чтобы антураж был сногсшибательный.

Братья меньшие (к которым относят и слонов, жирафов, акул) тоже не помешают. А для того, чтобы поиграть, предложат зверьков попушистее и помельче.

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