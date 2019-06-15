Порыв, легкий бриз, дуновение - когда ласковое, а когда и шаловливое - фото

Может вы не знаете, но 15 июня отмечается Всемирный день ветра.
Мы решили показать не силу и мощь этой стихии, которая может сносить все на своем пути, но также - крутить лопасти и давать нам энергию.
Задача была другая - по(д)смотреть, что ветер иногда делает с модельными дивами и дивно серьезными политиками.
Любопытно и даже прикольно.
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