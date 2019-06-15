20:31 15 Июня 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.52
  • USD18.18
  • RUB0.28
  • RON4.35
  • UAH0.69
Поиск
Фото

Порыв, легкий бриз, дуновение - когда ласковое, а когда и шаловливое - фото

Получить короткую ссылку
49 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Loic Venance
Актриса Эмма Стоун на Каннском кинофестивале, 2015 год.

Может вы не знаете, но 15 июня отмечается Всемирный день ветра.

Мы решили показать не силу и мощь этой стихии, которая может сносить все на своем пути, но также - крутить лопасти и давать нам энергию.

Задача была другая - по(д)смотреть, что ветер иногда делает с модельными дивами и дивно серьезными политиками.

Любопытно и даже прикольно.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

StartUpShow: ожившие раскраски и ветер как повод для общения


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Порыв, легкий бриз, дуновение - когда ласковое, а когда и шаловливое - фото
Желанное мороженое: кто и как нам его готовит
Формирование парламентского большинства и правительства в Молдове
Политический кризис преодолен: в Молдове больше нет двоевластия

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться