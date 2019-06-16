Политические итоги недели в фотографиях: как Молдова вышла из кризиса

Смотрите в фотоленте Sputnik, какие основные события произошли на политической арене страны в течение семи дней.

В Республике Молдова есть законный парламент и одно легитимное правительство, признанное всеми госструктурами республики. Окончательно это решилось 15 июня.

В течение последних заседаний в парламенте ПСРМ и ACUM утвердили декларацию о захваченном государстве, создали спецкомиссию по расследованию ситуации в банковском секторе, проголосовали в первом чтении за отмену смешанной избирательной системы, порядок отставки членов ЦИК и процедуру назначения генерального прокурора.

Список отправленных в отставку чиновников: глава НАЦ Богдан Зумбряну, директор СИБ Василе Ботнарь, руководитель Генинспектората полиции Александр Пынзарь, глава Нацкомпании медстрахования Тамара Андрушка. Отозвана для консультаций посол Молдовы в США Кристина Балан.

По результатам заседания Национального политического совета Демократической партии Молдовы 14 июня было принято решение, что политическое формирование уходит из власти через отставку правительства. При этом, демократы заявляли, что их действия от конституциональной блокировки страну не избавят.

Сторонники же Демпартии, пикетировавшие входы в государственные учреждения в Кишиневе в течение всей недели, 14 июня покинули свои места.

Лидеры блока ACUM в субботу после заседания правительства заявили, что намеченную на 16 июня акцию в поддержку законного правительства решено отложить.

Главным событием 15 июня стал пересмотр Конституционным судом своих решений. В субботу днем инстанция объявила, что аннулирует вердикты, принятые 7-9 июня. "В основе аннулирования – объявление о передаче власти правительству Майи Санду и сформированной в парламенте коалиции", - говорится в пояснении суда.

Таким образом, высший законодательный орган распущен не будет, досрочные выборы отменяются, а все принятые новым правительством и парламентом решения признаны конституционными.

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