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Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото

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CC BY-SA 2.0 / Marcos Escalier from Antofagasta, Chile / Desert's Hand. Sculpture by Mario Irarrázabal
Рука пустыни, скульптура в пустыне Атакама.

С 1995 года 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Установлен на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дата этого Всемирного дня была выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Засуха
© Sputnik / Evghenii Panasenco
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Это явление - проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для системы международной экологической безопасности, усилий по искоренению нищеты, социально-экономической стабильности и устойчивого развития.

Последствия опустынивания включают сокращение объемов производства продовольствия, снижение плодородия почвы и природной способности земли к восстановлению, ухудшение качества воды, ухудшение здоровья людей из-за приносимой ветром пыли, нарушение привычного образа жизни пострадавшего населения, вынужденного мигрировать в другие районы.

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