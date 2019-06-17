Там ждут дождя как манны небесной: самые засушливые места Земли - фото

С 1995 года 17 июня отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

Установлен на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дата этого Всемирного дня была выбрана в знак годовщины принятия Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Это явление - проблема мирового значения, которая имеет серьезные последствия для системы международной экологической безопасности, усилий по искоренению нищеты, социально-экономической стабильности и устойчивого развития.

Последствия опустынивания включают сокращение объемов производства продовольствия, снижение плодородия почвы и природной способности земли к восстановлению, ухудшение качества воды, ухудшение здоровья людей из-за приносимой ветром пыли, нарушение привычного образа жизни пострадавшего населения, вынужденного мигрировать в другие районы.

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