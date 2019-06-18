Эверест - маршрут среди призраков сгинувших горновосходителей - фото

Причиной массовой гибели альпинистов в Гималаях в нынешнем сезоне стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте.

Причиной массовой гибели альпинистов в Гималаях в нынешнем сезоне стали, прежде всего, трудные погодные условия и "пробки" на маршруте.

Общее число покорителей вершины, скончавшихся во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11.

Последней жертвой стал американский альпинист. Вместе с членами своей группы в конце мая он успешно покорил Эверест, однако во время спуска почувствовал недомогание на высоте порядка 7900 метров и в ночь на вторник умер.

Несмотря на то, что с начала сезона погибли уже 11 альпинистов, правительство Непала объявило, что не планирует ограничивать выдачу разрешений для желающих покорить Эверест.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной Земли. Ее высота составляет 8848 метров над уровнем моря. Согласно официальным данным, всего с начала альпинистского сезона в текущем году во время покорения вершин выше восьми тысяч метров в Гималаях погиб 21 человек.

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