Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото

Жители молдавской столицы используют все возможные методы, чтобы хоть как-то охладиться и спастись от зноя.

Июньская жара вносит свои коррективы в распорядок дня жителей Кишинева.

Спасаясь от зноя, горожане используют все возможные методы. Одни предпочитают сидеть дома у вентилятора или кондиционера с бутылкой ледяной минеральной или сладкой воды и смотреть телевизор, иные - активный отдых на берегу водоема или в парке.

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В эти жаркие дни многие кишиневцы отправляются в парк Valea morilor - кто под сень деревьев, кто - на пляж. Фотообъектив корреспондента Sputnik Молдова запечатлел самые яркие моменты июньского отдыха горожан.

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