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Горячий отдых: как люди спасаются от жары в Кишиневе - фото

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Тема:
Погода в Молдове (725)
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  • Излюбленное место летнего отдыха кишиневцев и гостей столицы - парк Valea Morilor.
  • В самые знойные дневные часы люди любят отдыхать у Каскадной лестницы, ведущей к Комсомольскому озеру.
  • Возле фонтанов Каскадной лестницы и дышится легче.
  • Кишиневцы заходят отдохнуть в парк Valea morilor даже во время обеденного перерыва, офисная суета сменяется на несколько минут прохладой парка.
  • Брызги фонтанов в знойные июньские дни освежают прохожих, здесь и настроение поднимается, и воздух становится не таким накаленным.
  • В жаркий полдень на набережной Комсомольского озера жару в состоянии выдержать разве что бронзовые молодые люди.
  • Зонтики от солнца спасают кишиневцев от палящих лучей в обеденные часы.
  • Для кого - невыносимая жара, а для кого - и повод позагорать: жители столицы используют щедрое июньское солнце, чтобы через несколько дней иметь бронзовый загар.
  • Пляж в парке Valea morilor - излюбленное место отдыха горожан: здесь можно и окунуться, и позагорать.
  • Главное при активном отдыхе - не заплывать за буйки.
  • Терпение и выдержка - залог стойкого бронзового загара, главное - систематически принимать солнечные ванны.
  • После загара - самое время для того, чтобы окунуться в озере.
  • Даже птицы не выдерживают зноя и ищут спасительный глоток воды.
  • Те, кто не решается искупаться в озере после загара, могут освежиться под душем.
  • Пляжный отдых - повод обсудить дела житейские и амурные.
  • Несмотря на то, что на пляже есть кабинки для переодевания, для некоторых - стеснение неведомо.
  • Пожилые кишиневцы предпочитают отдыхать на лавочках в тени сосен.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Излюбленное место летнего отдыха кишиневцев и гостей столицы - парк Valea Morilor.

Жители молдавской столицы используют все возможные методы, чтобы хоть как-то охладиться и спастись от зноя.

Июньская жара вносит свои коррективы в распорядок дня жителей Кишинева.

Молния
CC0 / Pixabay / BrinWeins
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Спасаясь от зноя, горожане используют все возможные методы. Одни предпочитают сидеть дома у вентилятора или кондиционера с бутылкой ледяной минеральной или сладкой воды и смотреть телевизор, иные - активный отдых на берегу водоема или в парке. 

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В эти жаркие дни многие кишиневцы отправляются в парк Valea morilor - кто под сень деревьев, кто - на пляж. Фотообъектив корреспондента Sputnik Молдова запечатлел самые яркие моменты июньского отдыха горожан.

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Тема:
Погода в Молдове (725)

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Теги:
спасение, июнь, зной, жара, отдых


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