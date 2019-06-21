Акция протеста в Тбилиси: во что вылились беспорядки - фоторепортаж

Количество пострадавших достигло 240 человек, 80 из них являются полицейскими: в настоящее время в больницах столицы Грузии остаются 102 пациента.

У здания парламента Грузии в Тбилиси, где произошли беспорядки, на данный момент работают правоохранители и эксперты-криминалисты, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Акция протеста в Тбилиси, ставшая ответом на приезд в Грузию депутата Госдумы, ночью переросла в беспорядки и антиправительственные выступления - в больницы были доставлены сотни человек. Пострадали и манифестанты, и полицейские.

Периметр территории парламента огражден желтой лентой. Городские службы уже очистили территорию. С места убирали резиновые пули и мусор, который остался на проспекте после акции. У территории парламента повреждены лавочки и плиты.

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