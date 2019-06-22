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Скорбим и помним: первые дни Великой Отечественной войны - фото

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© Sputnik / Anatoliy Garanin
Обучение бойцов перед отправкой на фронт. Казармы Н-ского полка им. Ворошилова. Москва, август 1941 год.

Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, на которых запечатлены первые часы и дни страшной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года гитлеровские войска вторглись в пределы СССР. Началась Великая Отечественная война.

Гитлер начал планировать нападение на своего союзника СССР ещё в начале лета 1940 года. Балканские страны Юго-Восточной Европы играли ключевую роль для плана гитлеровского вторжения. Гитлер хотел создать плацдарм в Юго-Восточной Европе для нападения на СССР.

Сегодня в бывших Советских республиках вспоминают начало самой кровопролитной, священной, освободительной Великой отечественной войны. Смотрите в фотоленте Sputnik кадры, на которых запечатлены первые часы и дни страшной войны.



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