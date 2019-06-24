Опасность, которая рядом: что происходит с воздухом на планете

Пока политики решают, как уменьшить воздействие крупных предприятий на экологию, каждый человек может сделать свой маленький вклад в защиту окружающей среды, сообщает Sputnik Беларусь.
Проблема с загрязнением воздуха особенно остро стоит в бедных странах, где люди отапливают дома углем, жгут мусор и покрышки, не следят за техническим состоянием автомобилей.
Как загрязнение воздуха сокращает жизнь>>>
Похоже, что скоро на планете нечем будет дышать, если не будут приняты срочные меры.
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