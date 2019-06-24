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Европейские игры - главные фото первых дней и дебютные медали Молдовы

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  • Церемония открытия II Европейских игр
© Sputnik / Владимир Астапкович
Салют над стадионом во время театрализованного представления на церемонии открытия II Европейских игр в Минске.

Молдавские спортсмены успешно проявляют себя на вторых Европейских играх в Минске - смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие кадры первых соревновательных дней.

Главными звездами первых двух дней в молдавской команде стали самбисты, которые принесли стране сразу три награды.

Лучшего результата добилась Сабина Артемчук (вес до 60 килограммов), которая сражалась за титул чемпионки, но уступила в финале белоруске Вере Гореликовой (0:1), завоевав первое серебро молдавских спортсменов на этих Играх. 

© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске стартовали Европейские игры - видео

Кроме того, в активе отечественных самбистов есть и две бронзы. Дебютную для команды награду в первый же день соревнований завоевал Денис Таки (вес до 100 килограммов). В схватке за награду он оказался сильнее украинца Андрея Болобана.

C украинской спортсменкой оспаривала бронзу и Паулина Ешану (вес до 52 килограммов). В итоге по техническим очкам молдавская самбистка выиграла у Марии Буек.

Таким образом, по числу наград молдавская команда всего за два соревновательных дня повторила свой результат, показанный на первых Европейских играх.

С 21 июня по 30 июня в Минске проходят Европейские игры-2019. В ходе соревнований борьбу за медали ведут представители 50 стран. Всего будет разыграно 200 комплектов наград в 23 дисциплинах.

В 10 из 15 видов спорта, включенных в программу, молдавские участники будут бороться за награды. Наша страна не представлена только в легкой атлетике, баскетболе, пляжном футболе, гимнастике и карате.

В состав молдавской команды вошли 50 спортсменов.

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