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Роскошь для чиновников: Санду устроила в кабмине "день открытых дверей"

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  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
  • Guvern „Ziua ușilor deschise la etajul 5”
© Sputnik / Miroslav Rotari
Условия, в которых работали чиновники бывшего кабинета министров на 5-м этаже Дома правительства

В понедельник премьер-министр Майя Санду пригласила журналистов своими глазами посмотреть, в каких условиях работали чиновники бывшего кабинета министров на 5-м этаже Дома правительства, где находились бюро главы правительства и его заместителей.

По словам премьер-министра, чиновники трудились на благо страны в роскошных, по меркам Молдовы, условиях. Кабинеты располагали всей необходимой оргтехникой и мебелью, изысканным убранством и даже бытовыми удобствами.

Раз в три дня в правительство поставлялись живые цветы для украшения интерьеров. Всему этому Санду намерена положить конец.

"В 2013-2016 годах на ремонт в здании правительства потратили миллион леев. А после 2016 года затраты резко выросли, было потрачено уже 28 миллионов. Еще 23 миллиона леев было потрачено в 2018 году. И речь идет только о ремонте на 5 этаже", - заметила премьер-министр.

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