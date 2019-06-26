Европа изнывает от жары - фоторепортаж с улиц европейских столиц

По прогнозам метеорологов, пик жары в Европе придется на четверг и пятницу, когда столбик термометра местами поднимется выше 40 градусов. Ночью температуры не будут опускаться ниже 20 градусов, а где-то и 23-25. Ожидается, что аномально высокие дневные температуры будут держаться вплоть до выходных.

Во Франции действует план, который призван снизить последствия жары: мобилизованы несколько французских министерств, в частности, минздрав, министерство спорта, министерство образования, министерство труда и МВД.

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На сайте министерства здравоохранения Франции содержится ряд простых рекомендаций, которые следуют соблюдать в жару: пить воду, не дожидаясь, пока наступит чувство жажды, отказаться от употребления алкоголя, кофе и сладких газированных напитков, тяжелой пищи и сделать выбор в пользу фруктов и овощей. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки, а если и заниматься спортом, то уж точно не на солнце.

Жаркая погода установилась и Германии - на протяжении последних недель температура держится в районе 35 градусов, в середине недели обещают потепление до 40. Метеорологи заговорили о "тропических ночах", когда в темное время суток воздух охлаждается не более чем до 20 градусов. Подобной жары в июне не наблюдалось с момента начала ведения подробных метеозаписей в 1881 году.

Жара придет и в Испанию, прогнозирует испанское Государственное метеорологическое агентство Aemet. На большой части территории столбики термометра днем не опустятся ниже 35 градусов, а в некоторых районах превысят 40 градусов. Ночью, как прогнозируется, они не будут опускаться ниже 20 градусов (а в некоторых районах ниже 25 градусов).

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В районе долины реки Эбро, в Аранхуэсе (провинция Мадрид) и в провинции Толедо ожидается до 42 градусов. "Волна жары" минует только северные районы - Галисию, Астурию и Кантабрию. По прогнозам, высокая температура продержится шесть дней – до вторника следующей недели. В последние годы "волны жары" приходят в Испанию каждое лето. Самая продолжительная – 26 дней – была в июле 2015 года.

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