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Как тает Арктика - фото

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© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии.

Публикуем подборку снимков, наглядно иллюстрирующих масштабы таяния арктических льдов и его последствия.

Помимо глобального потепления, на климат влияют долгосрочные колебания, такие как флуктуации в силе течений в Атлантике и в скорости движения ветров над Арктикой. Эти факторы могут действовать как непосредственно, так и усиливая последствия роста концентрации парниковых газов в атмосфере.

К примеру, в последние два-три года север Соединенных Штатов и юг Канады переживают аномально холодные зимы с обильными снегопадами и очень низкими температурами. То же наблюдалась на севере Китая и в Японии. В Северной Америке это оказалось связанным с таянием льдов в Чукотском и Восточно-Сибирском морях, а в Азии — в Карском и Баренцевом.

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Теги:
Арктика, фото


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