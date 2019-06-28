Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото

Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке.
Они оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.
Похороны глобализации перед саммитом G20 в Японии>>>
Саммит "Группы двадцати" начался в пятницу утром с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.
Форум будет длиться два дня.
Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.
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