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Встреча Путина и Трампа на саммите G20 в девяти фото

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© Sputnik / Mikhail Klimentyev
28 июня 2019. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.

Владимир Путин и и Дональд Трамп кратко побеседовали перед саммитом G20.

Владимир Путин и Дональд Трамп кратко побеседовали "на ногах" перед открытием саммита G20 в Осаке.

© Sputnik / Sergey Guneev
Встречи на высшем уровне: Путин и Трамп пообщались на полях саммита G20

Они оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования.

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Саммит "Группы двадцати" начался в пятницу утром с небольшим опозданием: Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса задержались на двусторонней встрече.

Форум будет длиться два дня.

Первое заседание будет посвящено вопросам глобальной экономики, торговли и инвестиций.

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Теги:
Трамп, Путин


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