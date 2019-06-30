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Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Вот такой парад был в День независимости Республики Молдова в 2018 году.

Вместе отмечаем День народного костюма - смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит национальная одежда в Молдове.

В Молдове уже в четвертый раз отмечается День народного костюма. 

Фестиваль народной молдавской рубашки “Ии”
© Sputnik / Алексей Сизов, Анастасия Бузовски
Молдавская Ия попадет под защиту ЮНЕСКО

Эту инициативу утвердили в 2015 году. Тогда было решено, что День народного костюма в стране будут отмечать в последнее воскресенье июня.

Обычно на празднике демонстрируют лучшие образцы молдавской народной одежды, а также показывают эволюцию национального костюма на протяжении времени.

Основная цель праздника — продвижение культурного наследия. Принимая во внимание важное культурное значение традиционного костюма, министерство культуры в 2015 году вышло с инициативой о праздновании Дня народного костюма.

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