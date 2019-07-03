01:59 05 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Фото

Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото

Получить короткую ссылку
39210
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Marcos Brindicci
Солнечное затмение в Аргентине

Жители Чили и Аргентины наблюдали полное солнечное затмение, которое началось в южной части Тихого океана, к востоку от Новой Зеландии.

Ради затмения в Чили и Аргентину направились знаменитости . Это, к примеру, астрофизик и гитарист Queen Брайан Мэй, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон.

Планета Венера
© CC0 / GooKingSword
Неземная красота: захватывающие фотографии из космоса
13

Они и еще более двухсот состоятельных любителей астрономии наблюдали за затмением с территории расположенного к северо-востоку от Ла-Серены элитного лагеря Nomad Eclipse Glamp, пребывание в котором стоит до $5000.

Космонавт Лазуткин: я видел в космосе НЛО>>>

Полное солнечное затмение - это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает собой полностью Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Это просто космос: на Марсе заработала буровая установка
Планы на космос: американцы планируют оказаться на Луне к 2028 году
Молнии над Землей: как выглядит гроза из космоса
Теги:
Солнце, затмение


Еще фотоленты

  • Президент Молдовы Игорь Додон наградил лучших выпускников лицеев
    Последнее обновление: 19:44 03.07.2019
    19:44 03.07.2019

    Лучшие выпускники Молдовы в фотографиях Sputnik Молдова

    Самые яркие моменты торжественной церемонии награждения президентом республики лучших выпускников лицеев 2019 года - в фотоленте Sputnik Молдова.

    130
    14
  • Последнее обновление: 12:49 02.07.2019
    12:49 02.07.2019

    Международный военно-технический форум "Армия-2019": самые яркие фото

    Форум "Армия" - комплексное мероприятие, которое помимо основной экспозиции включило в себя спецпроекты – Международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК "Интеллектуальные промышленные технологии 2019" и специализированную экспозицию "Инновационный клуб".

    288
    28
  • девушки в национальных костюмах
    Последнее обновление: 10:59 30.06.2019
    10:59 30.06.2019

    Национальные костюмы Молдовы - культурное наследие народа

    Вместе отмечаем День народного костюма - смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит национальная одежда в Молдове.

    332
    14
  • Последнее обновление: 12:49 28.06.2019
    12:49 28.06.2019

    Как тает Арктика - фото

    Публикуем подборку снимков, наглядно иллюстрирующих масштабы таяния арктических льдов и его последствия.

    464
    10

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Солнечное затмение в Аргентине
Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото
Дарио, который пашет картины
Картины он не пишет, а пашет - видео
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться