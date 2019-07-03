Улыбка солнца: как прошло полное солнечное затмение - фото

Жители Чили и Аргентины наблюдали полное солнечное затмение, которое началось в южной части Тихого океана, к востоку от Новой Зеландии.

Ради затмения в Чили и Аргентину направились знаменитости . Это, к примеру, астрофизик и гитарист Queen Брайан Мэй, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, бывший президент США Билл Клинтон.

Они и еще более двухсот состоятельных любителей астрономии наблюдали за затмением с территории расположенного к северо-востоку от Ла-Серены элитного лагеря Nomad Eclipse Glamp, пребывание в котором стоит до $5000.

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Полное солнечное затмение - это астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна закрывает собой полностью Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращённая к Земле, не освещена, и сама Луна не видна.

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