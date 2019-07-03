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Лучшие выпускники Молдовы в фотографиях Sputnik Молдова

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  • Глава республики Игорь Додон пригласил лучших выпускников лицеев со всей страны в администрацию президента.
  • Вчерашним лицеистам президент Молдовы вручил специальные дипломы.
  • Казалось бы, только вчера эти выпускницы пришли на свою первую школьную линейку, а сейчас за их успехи в учебе их награждает президент страны.
  • Игорь Додон поздравил выпускников с успехами и обратился к ним с напутственными словами.
  • Игорь Додон обращаясь к выпускникам попросил их не забывать своих учителей и родителей.
  • В этом году более 250 выпускников со всей Молдовы получили Почетные дипломы.
  • Глава республики также пожелал выпускникам успехов, быть всегда любопытными и настойчивыми, доверять своим силам и ставить перед собой амбициозные цели.
  • Почетный диплом из рук президента выпускники получили в знак высокой оценки особых заслуг по учебным дисциплинам и на экзаменах на степень бакалавра, за состязательный дух и творческий подход, проявленный в процессе обучения.
  • Выпускники поблагодарили главу республики за высокую оценку.
  • Многие из еще вчерашних лицеистов отметили, что почетный диплом - это мотивация для того, чтобы добиться еще больших результатов.
  • Гордость, когда знания и годы труда оценивают по заслугам...
  • Трудно сдержать эмоции в такой волнительный момент, когда президент лично вручает Почетный диплом.
  • К слову, в Молдове, чтобы получить лицейское образование нужно окончить 12 классов.
  • Заветный диплом бакалавра выдается после сдачи выпускных экзаменов. Число лучших выпускников лицеев в этом году в Молдове увеличилось.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Глава республики Игорь Додон пригласил лучших выпускников лицеев со всей страны в администрацию президента.

Самые яркие моменты торжественной церемонии награждения президентом республики лучших выпускников лицеев 2019 года - в фотоленте Sputnik Молдова.

Президент Молдовы Игорь Додон наградил несколько сотен лучших выпускников лицеев со всей страны. Глава республики пригласил их в свою администрацию, где вручил вчерашним лицеистам специальные почетные дипломы в знак высокой оценки выдающихся результатов по учебным дисциплинам, за соревновательный дух и творческий подход, проявляющийся в образовательном процессе, внеклассной и общественной деятельности.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты торжественной церемонии.

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