Лучшие выпускники Молдовы в фотографиях Sputnik Молдова

Президент Молдовы Игорь Додон наградил несколько сотен лучших выпускников лицеев со всей страны. Глава республики пригласил их в свою администрацию, где вручил вчерашним лицеистам специальные почетные дипломы в знак высокой оценки выдающихся результатов по учебным дисциплинам, за соревновательный дух и творческий подход, проявляющийся в образовательном процессе, внеклассной и общественной деятельности.

Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты торжественной церемонии.

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