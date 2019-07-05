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Неделя высокой моды в Париже, сезон осень-зима: фоторепортаж

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© AFP 2019 / Christophe Archambault
Неделя высокой моды в Париже: как это было.

Почему показы модной одежды проходят слишком рано? Ответ прост. Дело в том, что на показах присутствуют байеры, которые отбирают понравившиеся модели, формируют заказы, чтобы доставить коллекции в различные бутики мира к началу сезона.

Неделя моды, которая проводится в Париже, считается самой авторитетной.

© AFP 2019 / Peter Parks
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Парижская Fashion week ведет свою историю с 1973 года и уже с тех пор имеет амплуа не просто модного шоу. Это показы с элементами высокого искусства.

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Фотографы, обозреватели, фэшн-журналисты, редакторы и блогеры фиксируют самые модные тенденции, готовят релизы и рассказывают о них на страницах блогов и журналов, чтобы каждый, интересующийся стилем, ориентировался в огромном мире под названием высокая мода.

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Теги:
Париж, мода


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