Неделя высокой моды в Париже, сезон осень-зима: фоторепортаж

Неделя моды, которая проводится в Париже, считается самой авторитетной.
Парижская Fashion week ведет свою историю с 1973 года и уже с тех пор имеет амплуа не просто модного шоу. Это показы с элементами высокого искусства.
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Фотографы, обозреватели, фэшн-журналисты, редакторы и блогеры фиксируют самые модные тенденции, готовят релизы и рассказывают о них на страницах блогов и журналов, чтобы каждый, интересующийся стилем, ориентировался в огромном мире под названием высокая мода.
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