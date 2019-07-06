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Поцелуи из сокровищницы мирового кино

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Кадр из фильма "Человек-паук".

Мимолетное мгновение, романтичное, сладкое, окрыляющее.

Его переживают двое, они же - те, кто его помнит.

Только не в случае, когда этот поцелуй запечатлен на кинопленке.

Тогда он, как часть волнующей любовной истории, рассказанной всему миру, становится арт-объектом, то есть - общим достоянием.

И остается в памяти миллионов зрителей.

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