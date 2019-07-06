Поцелуи из сокровищницы мирового кино

Мимолетное мгновение, романтичное, сладкое, окрыляющее.
Его переживают двое, они же - те, кто его помнит.
Только не в случае, когда этот поцелуй запечатлен на кинопленке.
Тогда он, как часть волнующей любовной истории, рассказанной всему миру, становится арт-объектом, то есть - общим достоянием.
И остается в памяти миллионов зрителей.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK